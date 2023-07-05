Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

"Peruk takınca 35 oluyorum"

"Saçımı nasıl buldunuz?" diye soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür. Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu..