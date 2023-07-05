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Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

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Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sahne aldı. Kısa süre önce saçlarını kısacık kesen şarkıcı, sahnede peruğunu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. Tilbe’nin beyazlayan saçları dikkat çekti.

Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

Harbiye Açıkhava'da İstanbullularla bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. 

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Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

Kısa süre önce saçlarını kısa kesen ünlü sanatçı, sahnede peruğunu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu.

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Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

"Peruk takınca 35 oluyorum"

"Saçımı nasıl buldunuz?" diye soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür. Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu..

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Seyirciyi şoke eden hareket! Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı: Takmayınca 60 yaşında oluyorum

Tüm şarkılara dev koro halinde eşlik eden müzikseverler, keyif dolu bir akşam geçirdiler. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden 56 yaşındaki sanatçı, esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi.

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