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Enflasyon açıklandı! Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak?

Enflasyon açıklandı! Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,82 artacak.

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Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak. Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,82 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

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