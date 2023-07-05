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Üniversite mezunu 9/1 memur maaş zamları kaç para oldu? Yeni zamlı maaş tablosu

Üniversite mezunu 9/1 memur maaş zamları kaç para oldu? Yeni zamlı maaş tablosu

Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından üniversite mezunu memurların da maaşı da arttı. Enflasyon rakamlarının ardından 9/1 memur maaşı 14.848 lira oldu.

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Enflasyon zammı rakamları açıklandı. Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 19,77 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok maaş da güncellendi. Buna göre memur maaşlarına da zam geldi. Ocak ayında 12.632 lira olan 9/1 memur maaşları son zamla birlikte 14.848 lira oldu. Peki memurların maaşlarına refah payı ve seyyanen zam oranları da eklenecek mi?

Zamlı memur maaşı hesaplama

Örneğin maaşı 15 bin lira olan bir kamu görevlisini düşünelim. Yüzde 25 zam verildiği takdirde 18 bin 750 liraya çıkar. 7 bin lira seyyanen verildiği takdirde 25 bin 750 lira olur. Bunun maaş artışı ise yüzde 71'e tekabül eder. Her bir kamu çalışanı mevcut maaşını yüzde 25 artırıp üzerine 7 ya da 8 bin lira koyduğunda kendi maaşındaki artışın oranını görebilir.

Yine başka bir simülasyon üzerinden söyleyelim. 20 bin lira alan bir kamu görevlisi yüzde 25 zam verildiği takdirde 25 bin liraya çıkar. 7 bin lira seyyanen zamla 32 bin liraya çıkar. Buradaki artış yüzde 60'a tekabül eder. 8 bin lira seyyanen verildiği takdirde 33 bine çıkar, artış yüzde 65'e tekabül eder.

Tabanın üzerinde zam alanlara seyyanen zam nasıl yapılacak?

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin memur zammıyla ilgili merak edilenleri anlattı. 

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