Arda Güler, İspanyol spor basınının manşetlerini süsledi

İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol spor basınında bugün manşetlere çıktı.

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Marca, "Madrid, Güler'i Barcelona'nın elinden alıyor", Sport "Madrid'den Güler için büyük teklif", As "Güler Madrid'i seçiyor" ve El Mundo Deportivo "Arda Güler için onu Real Madrid'e yaklaştıran beyaz saldırı" ifadelerini manşetine çıkardı.

İspanyol gazeteleri "Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki incisi, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon avroya Real Madrid'e gelmek üzere. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, dün akşam Türk futbolcuya Barça'dan çok daha yüksek bir teklif götürdü. Fenerbahçe ve Arda Güler'den bugün onay gelmesini bekliyor. Transferi sonlanmaya yakın." diye yazdı.

Genç futbolcu Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, Türk futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan'dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid'i seçtiğini ancak 1 sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü.

AS: Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etme niyeti yoktu

İspanya'nın önde gelen spor portallarından AS, Real Madrid'in uzun süredir Arda Güler'i takip ettiğini fakat genç oyuncuyu bu yaz transfer etme niyetinin olmadığını aktardı. Buna rağmen Barcelona'nın Arda Güler konusundaki ısrarcı tavrı ve Deco'nun transfer için görüşme gerçekleştirmesi Real'i bu transfere harekete geçirdiği belirtildi.

AS'ta yer alan haberde Arda Güler transferinin perde arkası şu şekilde aktarıldı:

"Fenerbahçe'nin genç fenomeni Arda Güler, İspanyol kulüplerinden ve Premier Lig'den birçok teklif aldı ancak Real Madrid'de oynamayı tercih etti. 18 yaşındaki Güler'in 17.5 milyon euro fesih şartı var ve çok potansiyelli bir isim. Bu nedenle Barcelona, ​​​​Sevilla, Milan ve Arsenal gibi kulüplerden teklifler aldı ancak Real Madrid'in yaptığı teklife ikna oldu. Son dakikada bir terslik olmazsa, Real Madrid'e transferi önümüzdeki günlerde veya saatlerde resmen açıklanabilir.

"Arda Güler, Jude Bellingham gibi şüphe etmeden Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti"

Barça, yeni sportif direktörleri Deco'nun İstanbul ziyaretinden sonra sözleşmeyi imzalayabileceklerine inanıyordu. Ancak Madrid hızlı hareket ederek teklifini yaptı ve Güler'in beyaz formayı giymeye olan bariz arzusu nedeniyle diğerlerinden daha iyi bir teklifte bulundu. Sonunda Arda Güler, Jude Bellingham gibi şüphe etmeden Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti.

Prensip olarak Madrid'in bu yaz Güler'i bünyesine katmak gibi bir niyeti yoktu. Kulüp aylardır Türkiye'nin sol ayaklı yeteneğini takip ediyor ama acele etmiyordu. Ancak, oyuncunun aldığı teklifler olayları hızlandırdı. Real Madrid futbolcuyu mevcut takımı Fenerbahçe'de bir yıl daha kiralık bırakmayı bile kabul etti. Ancak Arda, Madrid'de oynayacağı için o kadar heyecanlı ki, kulüp bu yaz onu bünyesine katmak istiyor.

Real Madrid'in Arda Güler'e olan ilgisi Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçından sonra başladı. Ancak futbolcu zaten mükemmel bir sezon geçiriyordu. Şimdiden Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı, altı gol yedi asist yaptı. Son ve en iyi performanslarından birini Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i (2-0) yenerek, bir asistle belirleyici olduğu ve maçın MVP'si unvanını aldığı finalinde gerçekleştirdi. Şimdi kendi tercihiyle Real Madrid'e imza atmak üzere."