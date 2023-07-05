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Bayramda kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra bulundu!

Bayramda kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra bulundu!

DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramının birinci günü sabahı kaçan keçi, 5 gün sonra boş bir evde bulundu.

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Denizli’nin Çameli ilçesinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Feriye Özdemir, Kurban Bayramında kesmek için 6 ay öncesinden bir keçi satın aldı. Torunu Elif Irmak Özdemir’in çok sevip ‘Kirli’ adını verdiği keçiyi besleyip büyüten yaşlı kadın, bayram günü büyük bir şok yaşadı. Evin yanındaki küçük ağıldan kaçmayı başaran keçi, yapılan tüm aramalara rağmen bunulamadı. Feriye Özdemir, çaresizce yeni bir keçi satın alıp kurban etmek zorunda kaldı.

Bayramın birinci günü kaçıp kesilmekten kurtulan keçi, 5 gün sonra yaşlı kadının zaman zaman sokak kedileri için ekmek bıraktığı boş bir evde bulundu. Kurbanlık hayvanına geri kavuşan aile, onu gelecek yıl Kurban Bayramında kesmek üzere beslemeye başladı.

Kaçan keçisine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Feriye Özdemir, “6 ay önce keçiyi satın alıp beslemeye başladık. Bayram sabahı nasıl olduysa kaçıp gitmiş. Ne kadar aradıysak bulamadık. Boş evde onu görenlerin haber vermesi üzerine gidip getirdik. Oraya nasıl gitti anlayamadık. Onu besleyeceğiz, ölmez sağ kalırsam seneye kurbanlığımız hazır” diye konuştu.

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