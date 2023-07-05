Sesi duyan ihbar etti! 'Çerkes Cengiz'in aslanı ekipleri harekete geçirdi: İlaçlı ok ile etkisiz hale getirildi!

İstanbul Beykoz’da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Bayıltılan aslan, sahibi 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi.

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İstanbul Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda Aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı.

Ormanda 'aslan avı'

Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen ASLAN, sahibi Cengiz Şıklaroğlu’na (Çerkes Cengiz) belediye veteriner ekipleri tarafından teslim edildi.

Çerkes Cengiz kimdir?

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanındı.

Vahşi hayvanlar ve silahlarla birlikte verdiği pozlar ile dikkat çeken Cengiz Şıklaroğlu, silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 7 şirketin sahibidir.