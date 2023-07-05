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Uzman öğretmen maaşları 2023 4/1 kaç para oldu? Yeni zamlı öğretmen maaşları

Uzman öğretmen maaşları 2023 4/1 kaç para oldu? Yeni zamlı öğretmen maaşları

Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından uzman öğretmen maaşları da arttı. Buna göre enflasyon zammı ile birlikte yeni uzman öğretmen maaşları 21.448 lira oldu.

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Enflasyon zammı rakamları açıklandı. Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 19,77 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok maaş da güncellendi. Buna göre uzman öğretmen maaşlarına da zam geldi. Ocak ayında 18.246 lira olan uzman öğretmen maaşları son zamla birlikte 21.448 lira oldu. Peki uzman öğretmenlerin maaşlarına refah payı ve seyyanen zam oranları da eklenecek mi?

Zamlı memur maaşı hesaplama

Örneğin maaşı 15 bin lira olan bir kamu görevlisini düşünelim. Yüzde 25 zam verildiği takdirde 18 bin 750 liraya çıkar. 7 bin lira seyyanen verildiği takdirde 25 bin 750 lira olur. Bunun maaş artışı ise yüzde 71'e tekabül eder. Her bir kamu çalışanı mevcut maaşını yüzde 25 artırıp üzerine 7 ya da 8 bin lira koyduğunda kendi maaşındaki artışın oranını görebilir.

Yine başka bir simülasyon üzerinden söyleyelim. 20 bin lira alan bir kamu görevlisi yüzde 25 zam verildiği takdirde 25 bin liraya çıkar. 7 bin lira seyyanen zamla 32 bin liraya çıkar. Buradaki artış yüzde 60'a tekabül eder. 8 bin lira seyyanen verildiği takdirde 33 bine çıkar, artış yüzde 65'e tekabül eder.

Tabanın üzerinde zam alanlara seyyanen zam nasıl yapılacak?

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin memur zammıyla ilgili merak edilenleri anlattı. 

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