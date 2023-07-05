Dolar kuru dur durak bilmiyor, Euro 28 lirayı aştı! 5 Temmuz 2023 piyasalarda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 26,0007'den tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar 26.09 liradan alıcı buluyor. Euro'da da son rakam ne?

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası başlayan yükseliş durmadı ve dolar kuru 26 lirayı gördü. Uzmanların iddiası yükselişin süreceği yönünde... Bugün piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar, Euro'da yükseliş devam mı?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 26,0940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 28,3920'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,1530'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.