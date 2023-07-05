Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi! Mahkemenin gerekçesi bakın ne oldu...

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, itirazı reddetmesine gerekçe olarak Yanardağ'ın 'kaçma' ihtimalini gösterdi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan Merdan Yanardağ, “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek, kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise ‘kaçma şüphesi’ oldu.

Ne olmuştu?

Yanardağ, TELE1’deki “4 Soru 4 Yanıt” programında Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatmıştı.

Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Yanardağ hakkında da "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma açılmıştı.

Yanardağ, yayını sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Tele1’e yönelik bir operasyon var. Dün geceden başlayan, benim adım üzerinden gerçekleştirilen bir kumpas operasyonu. Güya terör örgütünü ve suç olan fiili övmüşüm, iddia bu. Bizim bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var.

"Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. Böyle bir kastım da niyetim de yok. O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu’nun çıkışıydı. Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum."