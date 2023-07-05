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Erzincan'da 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor

Erzincan'da 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor

Munzur Dağları'ndaki zengin çiçek florasından dolayı arıcıların tercih ettiği Erzincan'da, 130 bin kovanda üretim yapılıyor.

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Yüksek rakımı ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan kentte, Munzar Dağı eteklerinde arıcıların çalışması devam ediyor.

Yaklaşık 1500 arıcının bulunduğu Erzincan'da, 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, AA muhabirine, ilkbaharda yoğun yağış nedeniyle arıların nektarlı bitkiden faydalanamadığını söyledi.

Yağışların devam etmesi ve hava sıcaklıklarının artmaması nedeniyle verimde düşüş yaşayacaklarını ifade eden Özendi, mevsimlerde bir kayma olduğunu, önceden 20 Haziran'da geven ve kekiğin çiçek açmaya başladığını, ancak şu ana kadar çiçeklerin tomurcuklanmadığını belirtti.

"İnşallah arıcılarımız için verimli bir yıl olur"

Hava sıcaklıklarının artmasını beklediklerini dile getiren Özendi, "Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte arılar nektardan yeterli miktarda faydalanabilecek. Ümitliyiz, arıcı ümidini hiçbir zaman kaybetmiyor. İnşallah arıcılarımız için verimli bir yıl olur." dedi.

Florası ve zengin bitki örtüsü dolayısıyla bölgede kaliteli bal üretimi gerçekleştirildiğini belirten Özendi, şunları kaydetti:

"Erzincan'ımız Türkiye'de florası ve bitki örtüsü açısından en zengin iller arasında yer almaktadır. Bundan dolayı balımızın kalitesi de aroması da çok farklıdır. Erzincan balı, İstanbul ve Ankara'ya götürüldüğünde normal bal fiyatının bir iki lira üzerinden satılırdı. Bu yıl sağanak yağışların aşırı derecede olmasından dolayı arı bitkiye ve dolayısıyla nektara ulaşamadı. İnşallah havaların ısınmasıyla beraber bal veren bitkiler daha fazla çiçek açar."

Kentte yaklaşık bin ton civarında bal üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Özendi, bu yıl da aynı hedefi yakalamak istediklerini belirtti.

"Gündüz ve gece sıcaklık farkı çok değişkenlik gösteriyor"

Bal üreticisi Mehmet Dağdeviren ise Munzur Dağı eteklerinde kara kovan ve süzme bal üreterek sektöre katkı sağladıklarını bildirdi.

Mevsim geçişlerinden çabuk etkilenen arıların bu yıl iklim sıkıntısı yaşadığını anlatan Dağdeviren, "Şu anda arılarımızla yaylada olmamız gerekirken hala arazideyiz çünkü gündüz ve gece sıcaklık farkı çok değişkenlik gösteriyor. Bu da arıların gelişimi için uygun değil. Bu sene verimin düşük olacağını öngörüyoruz ama inşallah havalar ısınır, tam tersi olur." diye konuştu.

"Flora şu anda çok zengin, doğa yemyeşil. Havaların ısınması, sıcaklığın istenilen seviyeye çıkması, bal üretimindeki verimin artmasında etkili olacak." diyen Dağdeviren, yağışlar devam ederse arıcılar için verimsiz bir sezon olacağını kaydetti.

Dağdeviren, arıcılığın doğa ile iç içe bir sektör olduğunu vurgulayarak, devletin özellikle genç girişimcilere destek sağlandığını sözlerine ekledi.

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