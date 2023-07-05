Memurların zam oranı belli oldu! En düşük zamlı memur maaşı 22 bin lirayı aştı

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Emekli ve memur zammı için AK Parti'den son dakika açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin son dakika açıklama yaptı. İşte Güler'in açıklamasından satır başları...

- Uzun zamandır yaptığımız çalışmaları istişareler ile son şeklini verdik. En düşük memur aylığının 22 bin liraya yükselen kanun teklifimizi sunduk Toplam 17 maddeden oluşmaktadır.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL

- Seyyanen net 8 bin 77 liralık artışı ön görüyoruz. En düşük memur maaşı 9 bin 105 iken 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye çıkmıştı.

- En düşük memur maaşı, Temmuz'da yüzde 17,55 sözleşme ve enflasyon farkı artı 8 bin TL seyyanen zam ile 22 bin 17 TL'ye çıkartılacak.

- Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız.

Ortalama memur maaşı 25 bin 15 lira...

- Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

- Gösterge rakamları önemli sadece burada ortalama memur maaşı hali hazırda Temmuz zammı olmadan 14 bin 417 TL olarak ödenmekte. Bu zamla birlikte Temmuz ayından itibaren 25 bin 15 TL'ye çıkartılıyor.

- İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik. Her yıl asgari ücret desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.

Depremin ilk gününden itibaren bu acıyı milletimiz gönlünde hissetmiş davet beklemeden her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Aziz milletin ferdi olarak milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.

Ekonomik tedbirler almak zaruri oldu

Büyük hasarın telafisi için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarınca hızla hayata geçirilmesini görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlıkta inceleyebiliriz. Hasar gören şehirlerin yeniden planlanması, altyapının maliyetidir. İkincisi istihdam ve vergi kaybının getireceği maliyettir. Ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyduğu ve ilave finansmanı karşılamak için de bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. Kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılması için değişiklikler öngörüyoruz. Maktu vergi tutarlarının güncellenmesi için yetki düzenlemesi öngörüyoruz. İlave finansman için ve hazine rezervi için 2023 yılı merkezi bütçe kanundaki net borç artırımını hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Tahsil edilmiş Kovid-19 cezalarının iadesine yönelik teklifi düzenlemiş bulunuyoruz. Yakın bir dayanışma içinde olduğu, bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için her türlü maddi manevi desteğin verildiğini biliyoruz. Bu dayanışmanın bundan sonra da inşallah vatandaşların katkı sağlayacağına inanıyoruz.

En düşük memur maaşı...

Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.

Emekliye zam olacak mı?

- 8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.