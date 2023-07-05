AK Parti açıkladı! Emekliye seyyanen zam teklifte yok...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran 17 maddelik yasa teklifinin içinde emekliye seyyanen zam düzenlemesi olmadığını açıkladı...

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözünün çevrildiği en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkartacak yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur aylığının 22 bin liraya yükselen 17 maddelik kanun teklifini açıkladı.

Buna göre en düşük memur maaşı, Temmuz'da yüzde 17,55 sözleşme ve enflasyon farkı artı 8 bin TL seyyanen zam ile 22 bin 17 TL'ye çıkartılacak. Ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 lira olacak.

Emeklilerle ilgili düzenleme yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz." dedi.