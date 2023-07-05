Dönence Sera kimdir? Nazlı Çetin nereli, kaç yaşında? Nazlı Çetin'in oynadığı diziler neler?

Dönence dizisinde Sera karakterine hayat verecek Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin nereli, kaç yaşında? Nazlı Çetin'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Nazlı Çetin kimdir?

Abone ol

Star TV'nin yeni dizisi Dönence salı akşamı başladı. Dizinin konusu seyircinin ilgisini çekti, dizi ilk bölümden büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dönence dizisinde Sera karakterine hayat verecek Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Nazlı Çetin kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Nazlı Çetin kimdir?

Miss Turkey 2019'un 11 numaralı finalisti olan Nazlı Can Çetin, Boyu 1.76 olup 19 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir. Nazlı Can Çetin, İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. 2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, 'Şeref Sözü' dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise 'Mucize Doktor' dizisinde rol almıştır.2021 yılında ise 'Kardeşlerim' dizisinin 2. sezonunda diziye dahil edilmiştir. Kardeşlerim dizisinde Dora karakterine hayat veren güzel isim, kariyerinin daha başında olmasına rağmen üst üste önemli yapımlarda yer almıştır.

Nazlı Çetin'in rol aldığı dizi ve filmler

2022 Kardeşlerim

2121 Mucize Doktor

2020 Şeref Sözü