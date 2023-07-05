TOGG'a ilk zam geldi! Fiyatı 250 bin ile 300 bin TL arasında arttı! İşte TOGG arabaların yeni zamlı fiyatları....
TÜRKİYE'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un fiyatlarına zam geldi. Yeni zamlı fiyatlara göre en ucuz TOGG aracın fiyatı 953 bin TL'den 1 milyon 207 bin TL'ye yükseldi. İşte TOGG'ların yeni fiyatları...
Zam fırtınasına Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da katıldı. Otomobil sektörü yazarı Emre Özpeynirci, temmuz ayı itibarıyla yerli otomobil Togg'a da zam geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte zamlı TOGG fiyatları...
TOGG araçların fiyatlarına yapılan zammın ardından V1 Standart menzile sahip TOGG'un fiyatı 953 bin TL'den 1 milyon 207 bin TL'ye yükseldi...
TOGG V2 Standart menzil fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükseldi.
TOGG'un V2 Uzun menzil olan ise 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükseldi.