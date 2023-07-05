Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın annesi kim, Aziz Yıldırım kaç kere evlendi, eşleri kimdir?

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin dün düzenlediği güne katıldı. Sahneye çıkan Aziz Yıldırım'ın yanındaki küçük kız ise görenleri şaşırttı. Herkes bu küçük tatlı kız derken işin aslı belli oldu. Aziz Yıldırım'ın yanındaki küçük kız meğer 10 yaşındaki kızı Yaz çıktı. Yaz Yıldırım'ın annesi ise Gonca Çelikkıran'dır.

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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün bir etkinliğine katıldı. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin dün düzenlediği güne katılan Aziz Yıldırım, sahneye kızı Yaz ile çıktı. 10 yaşına giren Yaz görenlerin gönlünü kazandı. Birçok kişi Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz kimdir, annesi kim sorularına yanıt aradı. 10 yaşındaki Yaz Yıldırım'ın annesi Gonca Çelikkıran'dır. 2011 yılında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile nikah masasına oturan Gonca Çelikkıran'ın yüklü bir tazminatla Aziz Yıldırım'dan boşandı. Peki kimdir Gonca Çelikkıran ne iş yapar?

Gonca Çelikkıran kimdir, ne iş yapıyor?

Gonca Çelikkıran 1972 doğumlu. Ablası Gül Çelikkıran bir dönem Fenerbahçe Kulübü’nde Reklam Müdürü olarak çalışmış, Gonca Çelikkıran da Kulübün iletişim departmanında bir süre çalışmıştı. Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Aziz Yıldırım ile Çırağan sarayında 12 davetlinin katıldığı bir törenle dünya evine giren Çelikkıran hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs ayı başında 5 yıllık sevgilisi Gonca Çelikkıran ile çok gizli bir törenle hayatını birleştirmişti. Fenerbahçe’nin yeni gelini, Gonca Çelikkıran’ın kulübün iletişim bölümünde bir süre çalıştığı biliniyordu. Ancak, kendisiyle ilgil çok fazla bilgi yoktu. Gonca Çelikkıran’ın yıllar önce çalıştığı bir şirkete ait bilgilere ulaştı. Gonca Çelikkıran’ın, 1990′lı yılların sonunda 3-4 yıl boyunca JET-PA’da Halkla İlişkiler uzmanlığı yapmıştı. Bu, yakın çevresince biliniyor.

JET Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün, kamuoyunca yakından bilinen İMZA ve diğer projelerinin tanıtımında Gonca Çelikkıran da görev üstlenmişti. Tanıtım toplantılarında iletişim ve halkla ilişkiler uzmanı olarak Gonca Çelikkıran da etkin rol oynamıştı