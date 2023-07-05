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Ankara'da bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi yaralandı

Ankara'da bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi yaralandı

ANKARA'da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre; Ankara’da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada kimyasal tepkime sonucunda patlama meydana geldi.

Patlamanın sonucunda çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 işçiye olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale ederken, alınan bilgiye göre yaralılar ambulansla Yenimahalle Onkoloji Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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