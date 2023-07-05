Motorlu Taşıtlar Vergisine(MTV) dev zam! 2 katına çıkarıldı ek ödeme detayı da var

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar tüm araçlardan 2 katı olarak alınacak. Ayrıca bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.

Abone ol

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesi de yer aldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. " dedi.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi alınacak.

Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puan indirimli olarak uygulanacak.