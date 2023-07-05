BIST 5.939
DOLAR 26,09
EURO 28,41
ALTIN 1.615,88
HABER /  EKONOMİ

Motorlu Taşıtlar Vergisine(MTV) dev zam! 2 katına çıkarıldı ek ödeme detayı da var

Motorlu Taşıtlar Vergisine(MTV) dev zam! 2 katına çıkarıldı ek ödeme detayı da var

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar tüm araçlardan 2 katı olarak alınacak. Ayrıca bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.

Abone ol

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesi de yer aldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,  "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. " dedi.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre  teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi alınacak.

Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelen zam belli oldu! İşte Öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor maaşları...
Foto Galeri Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelen zam belli oldu! İşte Öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor maaşları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında? Aziz Yıldırım'dan ne zaman boşandı?
Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında? Aziz Yıldırım'dan ne zaman boşandı?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya tepki
"Derman"ın ilk teslimatı yapıldı! Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacak !
"Derman"ın ilk teslimatı yapıldı! Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacak !
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Ankara'da bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi yaralandı
Ankara'da bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi yaralandı
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın annesi kim, Aziz Yıldırım kaç kere evlendi, eşleri kimdir?
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın annesi kim, Aziz Yıldırım kaç kere evlendi, eşleri kimdir?
AK Parti açıkladı! Emekliye seyyanen zam teklifte yok...
AK Parti açıkladı! Emekliye seyyanen zam teklifte yok...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı
Christina Aguilera, Antalya'da konser verecek!
Christina Aguilera, Antalya'da konser verecek!
Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi!
Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi!
Dönence Sera kimdir? Nazlı Çetin nereli, kaç yaşında? Nazlı Çetin'in oynadığı diziler neler?
Dönence Sera kimdir? Nazlı Çetin nereli, kaç yaşında? Nazlı Çetin'in oynadığı diziler neler?
Erzincan'da 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor
Erzincan'da 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor