Dönence dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Kanal D dizisi oyuncuları kimler?

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber yepyeni diziler gündem oldu. Hem oyuncu kadroları hem de güçlü senaryolarıyla şimdiden dikkat üzerine çeken yeni diziler arasında Dönence de yer aldı. Başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın rol aldığı dizinin ilk bilgileri paylaşıldı. Kanal D ekranlarına damga vurmaya hazırlanan Dönence hakkında tüm detayları sizler için derledi. Peki Dönence dizisi konusu nedir? Dönence dizisi oyuncuları kimdir? Dönence dizisi uyarlama mı?

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Star TV'nin yeni dizisi Dönence salı akşamı başladı. Dizinin konusu seyircinin ilgisini çekti, dizi ilk bölümden büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber yepyeni diziler gündem oldu. Hem oyuncu kadroları hem de güçlü senaryolarıyla şimdiden dikkat üzerine çeken yeni diziler arasında Dönence de yer aldı. Başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın rol aldığı dizinin ilk bilgileri paylaşıldı. Kanal D ekranlarına damga vurmaya hazırlanan Dönence hakkında tüm detayları sizler için derledi. Peki Dönence dizisi konusu nedir? Dönence dizisi oyuncuları kimdir? Dönence dizisi uyarlama mı?

Dönence Dizisi Konusu Nedir?

Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu Dönence dizisi şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Senaryosununun Nuray Uslu'nun kaleminden çıktığı Dönence dizisinde, Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin yüreklere kounan hikayesi işlenecek.

Dönence Oyuncuları Kimdir?

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan

Didem İnselel

Ülkü Hilal Çiftçi

Can Kızıltuğ

Doğa Karakaş

Atakan Hoşgören

Nazlı Çetin

Can Kızıltuğ

Şebnem Doğruer

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

Dönence Dizisi Nerede Çekiliyor?

İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak olan Dönence dizisi İzmir'e bağlı Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda adeta görsel şölen yaşatacak.

Dönence Dizisi Uyarlama mı?

Özgür karakterine hayat veren Caner Topçu'nun rolü için yelken dersi aldığı Dönence dizisi uyarlama yapımlardan biri. Dönence dizisi, Cannes'da ödüle layık görülen “Exceptional” isimli dizinin uyarlanıyor. İsrail yapımı olan Exceptional dizisi senaryosu da oldukça farkındalık yaratmıştı. Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’nü kazandı.