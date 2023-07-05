Hastaneye giderken tanışıp huzurevinde evlendiler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yaşayan ve hastaneye giderken tanışan huzurevi sakinleri Ayşe Küpeli ile Mehmet Cengiz dünyaevine girdi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu kıydı.

Kampüsün etkinlik salonundaki törende çift, nikah öncesi "İkinci Bahar" şarkısı eşliğinde dans etti.

Çifte mutluluk dileyen Özuslu, "Böyle bir nikah akdini gerçekleştirmek hayatımın en özel anlarından biri." dedi.

Dünyaevine giren Ayşe Küpeli, 5 yıldır huzurevinde olduğunu söyledi. Hastaneye gidip gelirken Mehmet Cengiz ile tanıştığını anlatan Küpeli, "Müşterek alanlarda vakit geçirirken sohbet ettik. Sonunda hayatlarımızı birleştirme kararı aldık." diye konuştu.

Mehmet Cengiz de mutlu günlerinde yanlarında olanlara ve belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Burada çalışanlar hiç kimseye insan ayırmadan ellerinden ne geliyorsa tüm desteği veriyorlar. Ayşe Hanım'la hastaneye gidip gelirken tanıştık. Aramızda bir kıvılcım oldu. Başkanımızın sayesinde iyi ki buradayız. Şimdi de evlendik." ifadelerini kullandı.