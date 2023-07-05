Dönence Gece kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler neler?

Dönence dizisinde Gece karakterine hayat verecek Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Sümeyye Aydoğan kimdir?

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Star TV'nin yeni dizisi Dönence salı akşamı başladı. Dizinin konusu seyircinin ilgisini çekti, dizi ilk bölümden büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dönence dizisinde Gece karakterine hayat verecek Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Sümeyye Aydoğan kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Sümeyye Aydoğan kimdir?

Oyuncu Sümeyye Aydoğan 1997 yılında dünyaya geldi. İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçerek Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz, Duy Beni, Akif gibi çeşitli film ve dizilerde oynadı.

Okul yıllarından itibaren oyunculuğa ilgisi vardı. Aydoğan kendisini, "Oyunculuk ile yolumun kesişmesi İstanbul'a geldikten sonra şekillendi tabii ki ama ortaokul ve lise zamanlarımda da tiyatro ile hep iç içeydim. Yol beni buraya kadar getirdi. Kamera önüne ilk geçtiğimde içimden sürekli kameranın orada olduğunu unut diye tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Heyecanımı bastırmak için de sürekli gülümsüyordum" cümleleriyle ifade ediyor.

Sümeyye Aydoğan dizileri

Taçsız Prenses (Yağmur, TV Dizisi 2023)

Akif (Sinema Filmi 2022)

Duy Beni (Melisa, TV Dizisi 2022)

Sadakatsiz (Ceren, TV Dizisi 2021-2022)

Geçen Yaz (Oya, Sinema Filmi 2021)

Kahraman Babam / Kırmızı Kamyon (Menekşe, TV Dizisi 2021)