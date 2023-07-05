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Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Edin Dzeko da takımla ilk idmanına çıktı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamladı.

Antrenmanda yeni transfer Edin Dzeko da yer aldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

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