BIST 5.943
DOLAR 26,09
EURO 28,41
ALTIN 1.615,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tek teselli can kaybı olmaması! Gaziantep'te yanan fabrikada oluşan maddi zarar dudak uçuklattı

Tek teselli can kaybı olmaması! Gaziantep'te yanan fabrikada oluşan maddi zarar dudak uçuklattı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yangının çıktığı fabrikada incelemelerde bulunarak fabrika yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, fabrikada 35 milyon dolar civarında zarar meydana geldiğini açıkladı.

Abone ol

Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın, 40 araç ve 90 itfaiye personelinin çalışması sonucu dün akşam saatlerine doğru kontrol altına alındı. Fabrikadaki yangın sabah saatlerine doğru tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada ciddi maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

"Yaklaşık 35 milyon dolar civarında bir kayıp olduğundan bahsediliyor"

Fabrikadaki yangın ardından bugün olay yerine gelen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Üzücü bir fabrika yangını yaşadık. Allah tekrarından bütün sanayicilerimizi ve şehrimizi korusun. Yangın, firmamızın daha çok depo olarak kullandığı ve pamuk bulunan kısımda geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bazı kanaatlerimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firma sahiplerinin de bu konuda gözlemleri var. Bunu netleştireceğiz. En büyük tesellimiz ölü yada yaralımızın olmamasıdır. Dumandan etkilenen bir kaç işçimiz var ve onlara hemen müdahale edildi. Şu anda da durumları iyi. Yangın söndürüldü ama meydana gelen kayıp hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkilileri yaklaşık 35 milyon dolar civarında bir kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü ve yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk antrenmanına çıktı
İstanbul'da tur otobüsü bariyere çarptı! 2 kişi yaralandı!
İstanbul'da tur otobüsü bariyere çarptı! 2 kişi yaralandı!
İzmir'de şoke eden olay! Deniz kenarında erkek cesedi bulundu
İzmir'de şoke eden olay! Deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Mason Mount, Manchester United’da
Mason Mount, Manchester United’da
Hastaneye giderken tanışıp huzurevinde evlendiler!
Hastaneye giderken tanışıp huzurevinde evlendiler!
Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı, cani adamı linçten polis kurtardı
Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı, cani adamı linçten polis kurtardı
Dönence dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Kanal D dizisi oyuncuları kimler?
Dönence dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Kanal D dizisi oyuncuları kimler?
Almanya'daki yardım alanların sayısı arttı! Aşevleri zorlanıyor!
Almanya'daki yardım alanların sayısı arttı! Aşevleri zorlanıyor!
19 yıldır kesmiyor, aylık bakımına 2 bin TL ödüyor! Bayburtlu Pala'nın bıyıklarını gören hayrete düşüyor!
19 yıldır kesmiyor, aylık bakımına 2 bin TL ödüyor! Bayburtlu Pala'nın bıyıklarını gören hayrete düşüyor!
64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
Dönence Verda kimdir? Didem İnselel nereli, kaç yaşında? Didem İnselel'in oynadığı diziler neler?
Dönence Verda kimdir? Didem İnselel nereli, kaç yaşında? Didem İnselel'in oynadığı diziler neler?
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı!
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı!