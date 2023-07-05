Düzce'de 1 yaşındaki bebeğin başına gelen çok korkunç!

DÜZCE'de 1 yaşındaki bebek apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Düzce'de bir apartmanda yaşayan ailenin 1 yaşındaki bebekleri E.İ, 8 yaşındaki ağabeyi dışarı çıktığı esnada emekleyerek merdiven boşluğuna ulaştı. Merdiven korkuluklarına tutunarak ayağa kalkmak isteyen bebek, dengesini kaybederek 4. katın boşluğundan zemine düştü.
Durumu ağır...
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.