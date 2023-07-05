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Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek

Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek

Kliplerinde uyuşturucu maddeyi özendirmek suçundan daha önce İstanbul’da gözaltına alınan rapçi Asya Alizade, ‘imza yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle bu sabah ikinci kez gözaltına alındı. Alizade'nin sınır dışı edileceği bildirildi.

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Azerbaycanlı rap müzik şarkıcısı Asya Alizade hakkında, 'kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 28 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu şarkılara ve kliplere yönelik inceleme yapıldı. Asya Alizade'nin kliplerindeki birinde yabancı dildeki şarkıda 'esrar gibi' ifadesi kullandığı ileri sürüldü.

O tarihlerde, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade, Ataşehir'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Rap şarkıcısı Asya Alizade, ‘imza yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle bu sabah saat 08.40’da yeniden gözaltına alındı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenilen Alizade'nin sınır dışı edileceği kaydedildi.

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