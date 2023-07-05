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Itır Esen'in hastalığı ne, neden ameliyat oluyor? Itır Esen'e ne oldu?

Itır Esen'in hastalığı ne, neden ameliyat oluyor? Itır Esen'e ne oldu?

Son olarak TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisinde rol alan duayen isim Itır Esen'den gelen son haberler kötü. Ameliyata gireceğim, dua istiyorum diyen Itır Esen'ın hastalığı ne, ne oldu merak edildi. Yeşilçam'ın sayılı güzelleri arasına giren, bir dönem Gülen Gözler ve Aile Şerefi filmlerinde güzelliği ile çok konuşulan Itır Esen'in hastalığı ne, kanser mi?

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Yeşilçam'ın duayen isimlerinden birisi olan usta oyuncu Itır Esen yaptığı bir paylaşım ile yürekleri ağza getirdi, sevenlerinden dua istedi. Bu üzücü gelişme sonrası Itır Esen hasta mı, ne oldu? Itır Esen'in hastalığı ne, kanser mi soruları da akıllara takıldı. 66 yaşında olan Itır Esen'in hastalığı nedir, henüz bir açıklama yok.

Yeşilçam’ın birçok başarılı filminde rol alan ve şimdilerde 66 yaşında olan Itır Esen rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu ile ilgili üzen bir haber gündem oldu.

Murat Özen’in “Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir.” paylaşımına yorum yapan Esen sevenlerinden dua istedi.

Geçtiğimiz günlerde Itır Esen bel fıtığım var diyerek hastalığını anlatmıştı...
Benim de bel fıtığım vardı. 'Bu arkadaş çok iyi araç kullanmayı bilmiyor değiştirelim' diye rica ettim, değiştirmediler. Bir hafta sonra yolda giderken başka bir araca çarptı. Araba son model olduğu için herkes arabaya bakıyor, ben bir indim yürüyemiyorum.

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