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2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de sürüyor!

2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de sürüyor!

KOCAELİ'de, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 2023 Türkiye Korfbol Ligi maçları düzenleniyor.

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İzmit ilçesindeki Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapılan lig müsabakalarına İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana ve Kütahya'dan 8 takım katılıyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Teknik Kurul Başkanı Yüksel Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig müsabakalarının dün başladığını belirterek, 5 ilden 8 takımın katılımıyla lig maçlarının devam ettiğini söyledi.

Ligin cumartesi günü final müsabakasıyla sona ereceğini aktaran Abdikoğlu, "Organizasyonun sonunda ilk sırayı alacak ekiplerimize madalya verilecek ama ilk iki sıraya girecek takımlarımız Türkiye'yi Avrupa kupalarında, Uluslararası Korfbol Federasyonunun organizasyonlarında temsil edecekler." dedi.

Abdikoğlu, Türkiye'nin 1995'te tanıştığı branşın ilk yıllarda üniversiteler arasında oynandığını ve Marmara Üniversitesi'nin, korfbolun Türkiye'de gelişmesinde öncülük ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yıllar içerisinde diğer üniversiteler de tanışmaya başladı. Federasyonun kurulmasıyla kulüpleşmeye başladık. Üniversite takımlarımızı aynı zamanda kulüpleştirdik. Şu anda yaklaşık 50 üniversite takımı korfbol oynuyor, 30'a yakın korfbol kulübü de federasyona bağlı olarak müsabakalar yapıyor."

Korfbolun 2018 yılından itibaren ortaokul ve lise düzeyine indiğine değinen Abdikoğlu, altyapı takımlarının oluşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

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