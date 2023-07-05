Dönence Gülce kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler?

Dönence dizisinde Gülce karakterine hayat verecek Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'nin oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? İşte detaylar...

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Star TV'nin yeni dizisi Dönence salı akşamı başladı. Dizinin konusu seyircinin ilgisini çekti, dizi ilk bölümden büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dönence dizisinde Gülce karakterine hayat verecek Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

Çocuk Oyuncu, 11 Ocak 2009 Devrek/Zonguldak doğumlu olup dizi reklam ve sinema oyuncusudur. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, geniş hayran kitlesi ile her zaman beğeni toplamıştır. İnstagram adı @ulkuhilalciftciofficial 'dır.

Ülkü Hilal Çiftçi dizileri

Tozkoparan İskender (2021)

Lacivert gece ( 2019 )

NK kids (2016)

Alice Müzikali (2019)

Verda (2019, Derin karakteri)

Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)

Adı: Zehra (2017)

Nerdesin Birader (2017)

Güldüy Güldüy (2016-2017)

Bizim Köy (2017)

Schafer (2017)

Siccin 3: Cürmü Aşk (2016, Veysel Hocanın Torunu Elif karakteri)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Lcw (2016)

Slepey (2016)

Fiat Egea (2016)

DiDi (2016)

Algida (2016)

BEKO (2016)

TEKNOSA (2016)

ETİ Petito (2016)

Garanti Bank (2016)

Fiat babalar günü (2016)

Fiat anneler günü (2016)

Siccin cürmü aşk ( 2016 )

Michael (2016)

Gooes (2015)

Sessiz Yalanlar (2015, Çocuk Ceren karakteri)

Sen Benimsin (2015)

Kara Kutu (2015)

Göç Zamanı (2015)

Kocan kadar konuş ( 2015 )

Saftirik (2015)

Kara Dayı (2014)