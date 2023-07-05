Benzin ve motorine çifte zam geliyor! AK Parti teklif etti böyle oldu

Motorine bu gece yarısı kur farkı ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle 87 kuruş zam geliyor. TBMM'ye sunulan yeni torba yasa ile akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV de artırılıyor. Bu artış benzine 43, motorine ise 37 kuruş zam olarak yansıyacak.

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Vergi zamları peş peşe gelmeye devam ediyor. AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan torba yasa teklifine göre, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak.

Cumhurbaşkanı 5 kata kadar artırabilir

Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu. 2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Benzin ve motorinden kaç lira vergi alınıyor

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor. Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek.

Benzine 43 kuruş, motorine 37 kuruş zam

KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek. Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.