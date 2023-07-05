BIST 5.948
DOLAR 26,09
EURO 28,41
ALTIN 1.616,91
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine çifte zam geliyor! AK Parti teklif etti böyle oldu

Benzin ve motorine çifte zam geliyor! AK Parti teklif etti böyle oldu

Motorine bu gece yarısı kur farkı ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle 87 kuruş zam geliyor. TBMM'ye sunulan yeni torba yasa ile akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV de artırılıyor. Bu artış benzine 43, motorine ise 37 kuruş zam olarak yansıyacak.

Abone ol

Vergi zamları peş peşe gelmeye devam ediyor. AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan torba yasa teklifine göre, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak. 

Cumhurbaşkanı 5 kata kadar artırabilir

Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu. 2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Benzin ve motorinden kaç lira vergi alınıyor

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor. Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek.

Benzine 43 kuruş, motorine 37 kuruş zam

KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek. Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!
Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!
Dönence Gülce kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler?
Dönence Gülce kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler?
2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de sürüyor!
2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de sürüyor!
Cardiff City, Dimitrios Goutas’ı kadrosuna kattı
Cardiff City, Dimitrios Goutas’ı kadrosuna kattı
Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek
Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek
Uzmanlar uyarıyor! Kene vakaları artışa geçti!
Uzmanlar uyarıyor! Kene vakaları artışa geçti!
Kardeşleriyle tartışan genç evi ateşe verdi! Hızını alamadı motosikletini de yaktı
Kardeşleriyle tartışan genç evi ateşe verdi! Hızını alamadı motosikletini de yaktı
Havuz ve deniz keyfiniz kabusa dönüşmesin!
Havuz ve deniz keyfiniz kabusa dönüşmesin!
Dönence Gece kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler neler?
Dönence Gece kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler neler?
Düzce'de 1 yaşındaki bebeğin başına gelen çok korkunç!
Düzce'de 1 yaşındaki bebeğin başına gelen çok korkunç!
Tek teselli can kaybı olmaması! Gaziantep'te yanan fabrikada oluşan maddi zarar dudak uçuklattı
Tek teselli can kaybı olmaması! Gaziantep'te yanan fabrikada oluşan maddi zarar dudak uçuklattı
Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk antrenmanına çıktı