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Kurtlar Vadisi oyuncusu sahte içkiden zehirlenip komaya girmişti! Yeni gelişmeyi duyurdu

Kurtlar Vadisi oyuncusu sahte içkiden zehirlenip komaya girmişti! Yeni gelişmeyi duyurdu

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenince entübe edilmişti. Oyuncu sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu.

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve oyuncunun yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtilmişti. 27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Şekip Taşpınar şu ifadeleri kullandı:

Benim için oldukça zorluydu

- Sevgili Dostlar. Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız."

Artık evimdeyim, bir süre dönemezsem...

- Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum.

- Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar.

- Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler.

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