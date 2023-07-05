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Gadir Hum Bayramı nedir 2023, ne zaman kutlanacak? Kimler Gadir-i Hum bayramı kutlar?

Gadir Hum Bayramı nedir 2023, ne zaman kutlanacak? Kimler Gadir-i Hum bayramı kutlar?

Gadiri Hum nedir, ne demek? Gadiri Hum nerededir ve Gadiri Hum olayı nedir soruları merak edildi. Alevi-Şii vatandaşların bayramı olan Gadiri Hum bayramı 5 Temmuz yani bugün kutlanacak. Peki Hz. Muhammed'in de Veda Haccı konuşmasını da burada yaptığı söylenen Gadiri Hum nerededir?

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Bugün yani 5 Temmuz Çarşamba günü Zilhicce ayının 18. günü Gadiri Hum bayramı kutlanıyor. Alevi-Beltaşi vatandaşlar tarafından kutlanan bu özel günde Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu günde kurbanlar kesilir, türbelere ziyaretler gerçekleştirilir. 

Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanan Gadir Hum Bayramı'nda mesajlar ve sözler de gönderilerde yer alacak.  

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR: Şii inancına göre, Gadir-i Hum Bayramı'nda Ali el-Mûrtezâ, İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velayet" makamına atanmıştır ve bu inanç doğrultusunda bu gün Gadiri-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Gadir-i Hum ise, yine Şii inancına göre günümüz Suudi Arabistanının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

Gadiri Hum bayramı ne demek?

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılması tavsiye edilen amel ve ibadetler;

1 - Oruç tutmak: Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutan kişiler, altmış yıllık günahlarını temizlemektedir. Rivayete göre Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutmak, dünyanın ömrünün orucuna, yüz hac ve yüz umreye bedeldir.

2 - Gusül almak

3 - Hz. Ali'yi ziyaret etmek: Bu özel günde uzaktan veya yakından Hz. Ali'yi zikretmek ve O'nun için ziyaretname okumak tavsiye edilir. Bu ziyaretname, aynı zamanda mutlak “Camia” ziyaretlerinden biridir.

4 - Seyyid İbn Tavus’un "İkbal" adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği "Sığınma Duası"nı okumak.

5 - İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra secdeye vararak 100 defa Allah’a şükretmek ve sonra başını secdeden kaldırıp şu duayı okumak:

6 - Gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak, her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete’l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okumak.

7 - Nubde Duasını okumak.

Gadir Hum Bayramı mesajları

Yılın en güzel günlerinden bayramımız mübarek olsun darısı her seneye inşallah #GadirHum

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların herkesten uzak, dualarımızın kabul olması dileğiyle. #GadirHum bayramı kutlu olsun

Birlik ve kardeşlik içinde sağlıklı ve huzurlu daha nice bayramlara.

Bayramlarımızın daim, kazanlarımızın her zaman kaynaması dileği ile.. #GadirHum

En büyük bayramımız olan #GadirHum Bayramımız mübarek olsun.

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