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Antalya açıklarında ölü yunus bulundu!

Antalya açıklarında ölü yunus bulundu!

ANTALYA açıklarında amatör balıkçılar ölü yunus ile karşılaştı. Ağzı ve yüzgeçlerinde balık ağı tespit edilen yunusun boğularak yaşamını kaybettiği değerlendiriliyor.

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Kemer ilçesi Beldibi açıklarına tekne ile açılan amatör balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz duran yaklaşık 2-3 metre büyüklüğünde yunusu fark etti. Ağız ve yüzgeç kısımlarında ağ görülen yunusun öldüğü anlaşıldı. İlk belirlemelere göre, aktif balık ağına takılarak boğulduğu değerlendirilen yunus, denizde bırakıldı.

Görüntülerdeki yunusun, Antalya açıklarında teknelerle yarışan yunuslardan bir tanesi olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusun balıkçı ağına yakalanıp öldüğünü, bu gibi durumların sıklıkla yaşandığını kaydetti. Gökoğlu, “Özellikle yunuslar balıkçı ağını takip ederler. Ağdan balık çalarlar. Bu balık çalma sırasında ağzına ve dişlerine ağ dolanmış. Dolayısıyla kurtulamamış ve boğulmuş. Balıkçı bu ağı alırken onu görünce avcılığı yasak olduğu için almaktan korkmuş olabilir. Balıkçılar da yapabileceği bir şey yok, bu durumdan onlar da muztarip” dedi.

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