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İranlı rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İranlı rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında! Sınır dışı edilecek

İran asıllı rapçi Asya Alizade, imza yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Hakkında tahdit kodu bulunan Asya Alizade, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen Asya Alizade, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen İran asıllı rapçi Asya Alizade, mayıs ayında gözaltına alınmıştı.

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