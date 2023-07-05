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Tekirdağ'da 885 litre kaçak içki ele geçirildi!

Tekirdağ'da 885 litre kaçak içki ele geçirildi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 885 litre kaçak şarap ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde, bir işletmede kaçak içki satıldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu işletmeye baskın düzenleyerek iş yerinde 885 litre şarap ele geçirdi.

Koliler halinde, üzerinde bandrol yer alan içkilerin satışını yapan işletme sahibi A.T.'yi gözaltına alan ekipler, şahsın içkileri nereden ve nasıl temin ettiğini, kimlerle iş birliği yaparak kaçakçılık faaliyeti yaptığının tespiti için soruşturma başlattı.

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