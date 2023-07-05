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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde 27 yaşındaki genç adamın feci ölümü. Evlerin yakınında bulunan arazide gezintiye çıkan genç, elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrasında Ömer Taşatan (27) evlerin yakınlarında gezindiği esnada buradan geçen elektrik hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Durumu fark eden Ömer Taşatan’ın yakınları sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ömer Taşatan’a müdahalelerde bulunuldu.

Taşatan, sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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