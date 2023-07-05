Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum...

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan tepki geldi. "Türkiye güne hayali rakamlarla başladı" diyen Cemal Enginyurt, "Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum" diye konuştu.

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Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 3.92, yıllık enflasyonu da yüzde 38.21 olarak duyurdu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise TÜİK'e tepki gösterip, "Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum" resti çekti.

Üst üste gelen zamları hatırlattı

Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "hayali rakamlarla" güne başladığını, son bir ayda benzinin 27, motorinin 26 lira seviyelerine geldiğini söyledi. Etin kilogram fiyatının 500 lirayı geçtiğini, kuru incirin 50 liradan 200 liraya çıktığını, domates, biber, patlıcanın alınamaz halde olduğunu ileri süren Enginyurt, "Sigaraya üst üste zamlar geldi yetmedi, yüzde 14 ÖTV koyuldu. An itibarıyla araçların vergisi yüzde 14 zamlandı ama TÜİK, 'Enflasyon yıllık yüzde 38, altı aylık yüzde 19' dedi. Yine yalan, yine hüsran." diye konuştu.

Eğer yüzde 38 ise vekillikten istifa ediyorum

"Bu iktidar TÜİK rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli, işçi, memur perişan" diyen Cemal Enginyurt, "Sayın Erdoğan, saraydan bakmayı bırak, yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak sokağa in. Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.