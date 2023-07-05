Devler kuüpler peşindeydi... Zaniolo'dan transfer itirafı: Galatasaray beni satardı!

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, büyük bir teklif gelmesi durumunda sarı kırmızılıların ayrılmasına izin vereceğini açıkladı.

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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo transfer gündeminin zirvesinden düşmüyor. 24 yaşındaki yıldız futbolcu başta Juventus olmak üzere Milan, Fiorentina, Tottenham, Arsenal gibi önemli kulüplerle anılıyor. Fussballeuropa sitesinde; Zaniolo'nun önündeki tekliflerle ilgili bir analiz yaptı ve en yakın takımın Juventus olduğu belirtildi.

"Galatasaray bana izin verir"

Haberde, 24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşıldı. Zaniolo, transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şampiyonlar Ligi olsun olmasın, büyük bir teklif ve daha fazla gelişme şansı olsaydı Galatasaray muhtemelen gitmeme izin verirdi."

Haberin devamında ise Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin Zaniolo için bir yarışa girme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsedildi.