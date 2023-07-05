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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'da protesto edildi.

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Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği üyeleri, 5 Temmuz 2009 Urumçi olaylarının 14. yılı nedeniyle Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Birlik Başkanı Hidayet Oğuzhan, 2009 yılında Uygur Türklerinin barışçıl adalet arayışına karşı Çin'in orantısız güç kullandığını söyledi.

Doğu Türkistan halkının hak arayışının kanlı bir şekilde bastırıldığını dile getiren Oğuzhan, "Temel insan haklarına bile saygı göstermeyen, suçluları cezalandırmayan ve sivil halka karşı aşırı güç kullanan merkezi Çin otoritesi, yaşanan katliamda ciddi bir şekilde sorumluluk taşımaktadır. Urumçi katliamında, halkın barışçıl protestolarına yanıt olarak gösterilen orantısız şiddet, insanlık değerlerine ve uluslararası insan hakları standartlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan, Doğu Türkistan'da yaşananlara karşı, uluslararası kuruluş ve ülkelerin daha samimi, verimli, gerçekçi ve cesaretli adım atması gerektiği vurguladı.

Urumçi olayları

26 Haziran 2009'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda, 2 Uygur Türkü'nün öldürülmesinin üzerine olaylar çıkmıştı.

Çin medyasına göre, çıkan çatışmada, 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1680 kişi yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştı. Uygur Türkleri, müdahale sırasında 1000'den fazla kişinin öldürüldüğünü savunmuştu.

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