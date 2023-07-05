BIST 6.100
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,22
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?

Emekli zammı ne kadar oldu sorusu Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından refah payı artışı hariç netleşti. 6 aylık enflasyon rakamları ile Bağ-Kur SSK emekli zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Süreç nasıl işleyecek?

Abone ol

 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı kesin rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı son dokunuş ile şekillenecek. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranı da veri sonrasında ortaya çıktı. Buna göre SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77 oldu.

Kademeli zam için SGK açıklama yapacak

Ancak en düşük emekli aylığının 7.500 TL olması ile hak kaybına uğrayanlar için kademeli bir artış söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45, 10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40, 15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35, 20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunurken, detaylar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması sonrası belli olacak.

İşte temmuz 2023 için yeni SSK ve Bağ-kur emekli maaşı


SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,
SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,
Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,
Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

Nihai zam oranları refah payı ile birlikte şekil alacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek zam dokunuşu ile 14 milyondan fazla kişinin yeni maaşları netleşecek.

Emekliye zam düzenlemesinde takvim nasıl işleyecek?

Refah payı artışının duyurulması ile emekliye zam düzenlemesi ilk olarak Meclis'e gelecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından ise Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelen zam belli oldu! İşte Öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor maaşları...
Foto Galeri Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelen zam belli oldu! İşte Öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor maaşları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında
Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında
Yıllardır aranıyordu... FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı!
Yıllardır aranıyordu... FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı!
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK çıkışı: Yeniden yapılandırılmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK çıkışı: Yeniden yapılandırılmalı
Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu!
Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu!
Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum...
Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum...