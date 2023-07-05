SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?

Emekli zammı ne kadar oldu sorusu Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından refah payı artışı hariç netleşti. 6 aylık enflasyon rakamları ile Bağ-Kur SSK emekli zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Süreç nasıl işleyecek?

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6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı kesin rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı son dokunuş ile şekillenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranı da veri sonrasında ortaya çıktı. Buna göre SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77 oldu.

Kademeli zam için SGK açıklama yapacak

Ancak en düşük emekli aylığının 7.500 TL olması ile hak kaybına uğrayanlar için kademeli bir artış söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45, 10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40, 15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35, 20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunurken, detaylar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması sonrası belli olacak.

İşte temmuz 2023 için yeni SSK ve Bağ-kur emekli maaşı



SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

Nihai zam oranları refah payı ile birlikte şekil alacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek zam dokunuşu ile 14 milyondan fazla kişinin yeni maaşları netleşecek.

Emekliye zam düzenlemesinde takvim nasıl işleyecek?

Refah payı artışının duyurulması ile emekliye zam düzenlemesi ilk olarak Meclis'e gelecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından ise Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.