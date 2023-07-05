BIST 6.110
DOLAR 26,09
EURO 28,45
ALTIN 1.614,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında

Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında

Maltepe Belediye binasında, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile odasında görüşen müteahhit Fevzi Polat (60), burada silahıyla defalarca ateş etti. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi.

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına mı oturuyor! Sevgilisine evlenme teklifi etti iddiası: Yüzük göründü...
Foto Galeri Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına mı oturuyor! Sevgilisine evlenme teklifi etti iddiası: Yüzük göründü... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK çıkışı: Yeniden yapılandırılmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK çıkışı: Yeniden yapılandırılmalı
Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu!
Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu!
Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum...
Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum...
Sakarya'da FETÖ davası! 222 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak!
Sakarya'da FETÖ davası! 222 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak!
Tekirdağ'da 885 litre kaçak içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da 885 litre kaçak içki ele geçirildi!