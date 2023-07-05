Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına mı oturuyor! Sevgilisine evlenme teklifi etti iddiası: Yüzük göründü...
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününden romantik paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar arasında dikkat çeken öyle bir detay vardı ki, "Acun Ilıcalı'dan sürpriz evlilik teklifi" yorumlarını beraberinde getirdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Daha önce üç kez evlenen Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişki sürdürüyor.
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Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya büyük bir doğum günü partisi organize eden Ilıcalı'dan romantik sosyal medya paylaşımları da geldi.
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Çiftin romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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