Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına mı oturuyor! Sevgilisine evlenme teklifi etti iddiası: Yüzük göründü...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.