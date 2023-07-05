İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu

ANKARA Çankaya’daki bir eğlence mekânında istek parçalarını çalmadığı gerekçesiyle vahşice öldürülen müzisyen Onur Şener cinayeti davasında sanıklara verilen cezalar belli oldu. Mahkeme, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında "kasten öldürme" suçundan 25’er yıl hapis, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

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Çankaya’daki bir eğlence mekânında çıkan istek parça cinayeti tartışmasında müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar az önce çıktı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde az önce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36) ve Semih Soyalp (36) ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında "kasten öldürme" suçundan 25’er yıl hapis, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

İstek parça cinayetinde neler olmuştu?

Korkunç cinayet 2 Ekim 2022 akşamı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında yaşandı. Onur Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandı.

Kırık cam bardağı ile boynunu kesti

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktı. İlker Karataş ile Ali Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurmaya başladı. Kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcı iki sanığa müebbet hapis istemişti

Duruşma savcısı Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep emişti.

Canavarca hisle adam öldürdüler

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Kız arkadaşı da yaralanmıştı

Bu arada, müebbet hapis cezası verilen İlker Karataş hakkında, cinayete kurban giden Onur Şener’i korumaya çalışan kız arkadaşı Pelin Tolunay'ı yaraladığı suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle ikinci dava açılmıştı.

İki sanığın daha önceden suç kaydı var

Öte yandan, Onur Şener cinayeti kapsamında yargılanan sanıklardan İlker Karataş’ın “Hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” Semih Soyualp’in ise “taksirle yaralama” suçundan kaydı bulunuyordu.