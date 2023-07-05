BIST 6.100
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis, vali tarafından ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis, vali tarafından ödüllendirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı sırtında taşıyarak yolun karşısına geçiren polis memuru, Vali Mustafa Masatlı tarafından ödüllendirildi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın İskenderun ilçesinde zaman zaman su baskınları yaşanıyor. Med cezir döngüsüne bağlı olarak İskenderun’da dün yaşanan deniz suyu taşkınında ilçe merkezinde hayat olumsuz etkilendi. Vatandaşlarsa yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı.

Su basan yolda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan Aba yetişti. Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da polis memurunu Valilik makamında ağırlayarak özverili davranışından dolayı hediye ile ödüllendirdi.

Vali Masatlı, “Polis memuru arkadaşımız, birçok polis arkadaşımızın her zaman sergilediği davranışı sergiledi bu davranışlar vatandaşlarımızı memnun ediyor. Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü. Polislerimiz bu tür davranışları her zaman sergiliyorlar. Polis memuru Hasan Aba kardeşimize teşekkür ediyorum” dedi.

Polis memuru Hasan Aba ise, “Her polis arkadaşımızın yapacağı bir davranışı yaptım, görevimi vazifemi yaptım. Deprem bölgesindeyiz, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2023 Motorlu Taşıtlar Vergisinde ek ödeme kararı (Kim ne kadar MTV ödeyecek?) İşte o liste...
Foto Galeri 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisinde ek ödeme kararı (Kim ne kadar MTV ödeyecek?) İşte o liste... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Devler kuüpler peşindeydi... Zaniolo'dan transfer itirafı: Galatasaray beni satardı!
Devler kuüpler peşindeydi... Zaniolo'dan transfer itirafı: Galatasaray beni satardı!
SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?
SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?
Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında
Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında
Yıllardır aranıyordu... FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı!
Yıllardır aranıyordu... FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı!
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK çıkışı: Yeniden yapılandırılmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK çıkışı: Yeniden yapılandırılmalı