2023 Motorlu Taşıtlar Vergisinde ek ödeme kararı (Kim ne kadar MTV ödeyecek?) İşte o liste...
2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. İşte 2023 MTV ödemeleri...
MTV, 2023 yılında iki kez ödenecek.
Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek.
Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek.
Ek MTV, iki taksitte ödenecek.
İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek.
Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.
Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.
Bu karar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkilerinin azaltılması amacıyla finansman yaratmak için alındı.
İşte araçlara göre MTV fiyatları...
Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
0-1300 motor
Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı