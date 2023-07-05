2023 Motorlu Taşıtlar Vergisinde ek ödeme kararı (Kim ne kadar MTV ödeyecek?) İşte o liste...

MTV, 2023 yılında iki kez ödenecek.

Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek.

Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek.

Ek MTV, iki taksitte ödenecek.

İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek.

Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.