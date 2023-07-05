Itır Esen kimdir, yaşı kaç? Itır Esen kiminle evli, eşi kimdir?

Son olarak TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisinde rol alan duayen isim Itır Esen'den gelen haberler kötü. Ameliyata gireceğim, dua istiyorum diyen Itır Esen'ın hastalığı ne, ne oldu merak edildi. Daha önce de bel fıtığından çok dertli olduğunu söyleyen Itır Eseni bir kez daha ameliyata girdi. Bu gelişme sonrasında Itır Esen'ın hayatı, filmleri ve eşi merak konusu oldu. 66 yaşında olan Itır Esen istanbul doğumlu. Yavuz Turgul ile evli olan Itır Esen 2006 yılında boşandı.

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden birisi olan oyuncu Itır Esen, ameliyata gireceğim, dua istiyorum diyerek kafaları karıştırdı. Itır Esen kanser mi sorusu akıllara gelse de, hastalığının bel fıtığı olduğunu ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrasında Itır Esen'in hayatı da merak edildi. 66 yaşında olan Itır Esen istanbul doğumlu. Yavuz Turgul ile evli olan Itır Esen 2006 yılında boşandı. Bu evlilikten Nisan Turgul, Ahmet Turgul adında iki çocuğu oldu. Peki Itır Esen'in gençliği nasıldı?

Oyunculuk kariyeri ile bilinen Itır Esen, aynı zamanda modellik de yapmıştır. Miss Turkey 2017'de birinci olup daha sonra tacı geri alınan yeğeni Itır Esen ile de sık sık anılmıştır.

Itır Esen kimdir?

Itır Esen, 17 Aralık 1956 tarihinde dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Itır Esen, 1975 yapımı Aşk-ı Memnu'da Nihal karakterini canlandırdı.

Sinemacı Yavuz Turgut ile evlenen Itır Esen'in bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Yeditepe İstanbul adlı dizi ile 23 sene sonra sinemaya geri dönen Itır Esen, bu tarihten sonra pek çok yapımda yer aldı.

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Itır Esen'in Yer Aldığı Yapımlar

Aşk-ı Memnu (1975)

Bizim Aile (1975)

Gençlik Köprüsü (1975)

Aile Şerefi (1976)

Gülen Gözler (1977)

Liseli Kızlar (1977)

Benim Gibi Sevenler (1977)

Cennetin Çocukları (1977)

Rezil (1978)

Yeditepe İstanbul (2001)

Aliye (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Alanya Almanya (2005)

Yeniden Çalıkuşu (2005)

Arka Sokaklar (2006)

Ahh İstanbul (2006)

Sis ve Gece (2006)

Sınav (2006)

Doktorlar (2006)

Pertev Bey'in Üç Kızı (2006)

Kuzey Rüzgarı (2007)

Milyonda Bir (2008)

Güneşi Gördüm (2009)

Adını Sen Koy (2009)

Deli Saraylı (2010)

Maskeli Balo (2010)

Mavi Kelebekler (2012)

Kurt Kanunu (2012)

Taş Mektep (2012)

Aşk Ağlatır (2013)

Fatih-Harbiye (2013)

Peri Masalı (2013)

Gamsız Hayat (2015)

Kördüğüm (2016)

Bir Deli Sevda (2017)

Annem (2019)

Zümrüdüanka (2020)

Saygı (2020)

Kırmızı Oda (2021)