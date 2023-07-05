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ANALİG badminton grup müsabakaları Sivas’ta başladı

ANALİG badminton grup müsabakaları Sivas’ta başladı

SİVAS'ın ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Osman Bayrakdar sezonu badminton grup müsabakaları, 125 sporcunun katılımı ile başladı.

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Türkiye Badminton Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan badminton grup müsabakaları başladı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda start alan müsabakalara 11 ilden, 125 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç, Şube Müdürleri Aytaç Keklik ve Ufuk Demir’in katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşma yapan Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç, katılanlara başarılar dileyerek, müsabakaların sakatlıksız geçmesini temenni etti.

Heyecan dolu grup müsabakaları, 7 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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