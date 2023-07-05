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Konyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru belli oldu

Konyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, TÜMOSAN ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

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Sponsorluk anlaşması, Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun'un katılımıyla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapıldı.

Özgökçen, imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜMOSAN'ın çok büyük bir firma olduğunu ve birçok sektörde yer aldığını söyledi.

Konyaspor camiasının, kendileriyle yol yürüyenleri hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Özgökçen, "Bunun örneklerini daha önce de yaşadık. İnşallah TÜMOSAN markasıyla da yaşamaya devam edeceğiz. Alanında temayüz etmiş büyük bir firmayla iş birliği yapmak, Konyaspor'un marka gücünü çok daha ileriye taşıyacaktır." dedi.

Sporda, sponsorlukların son derece önemli olduğunu vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"TÜMOSAN firması ve markası bize önemli bir desteği şu anda atacağımız imzayla verecek. Biz bunu ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar çoğaltabilirsek, TÜMOSAN gibi markaların bize desteğini ne kadar çok artırabilirsek, Konyaspor çok daha iyi yere gelecektir. Atılacak imzaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

TÜMOSAN Genel Müdürü Tosun ise Konyaspor ile önemli bir iş birliğine adım attıklarını dile getirdi.

TÜMOSAN'ın "Türk Boğası" olarak adlandırıldığını anlatan Tosun, "Konyaspor'a da 'Anadolu Kartalı' deniyor. Türk Boğası ile Anadolu Kartalı'nın yapmış olduğu bu iş birliğinin 2023-2024 sezonunda bir güç oluşturacağına inanıyoruz. İnşallah Konyaspor'dan şampiyonluk bekliyoruz. Sponsorluğumuzun ve iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tosun ile Özgökçen, 1 yıl geçerli olacak sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ardından Özgökçen, Tosun'a Konyaspor forması hediye etti.

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