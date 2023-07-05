Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometre 38 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28,3 derece olan Aydın’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre gün içerisinde 38 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Ayrıca meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.