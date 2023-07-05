Ali Koç ayrılığı resmen duyurdu: "Arda Güler Fenerbahçe'de oynamak istemiyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Bu sezon işi sıkı tutacağız. Fıtratımızda olmayıp, başkalarının fıtratında olan şeyleri yapacağız" diyen Ali Koç, Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan genç yıldız Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalmak istemediğini açıkladı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninin bitiminde Arda Güler ile ilgili sorulara cevap veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Net bir şey söyleyebilirim Arda bu sezon Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." dedi.

Ali Koç'un Arda Güler hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Arda Güler sorusuna çok uzun cevap vermeyeceğim. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrıma basmıştır. Deplasmanlarda da Arda'nın ne kadar sevildiğini hepimiz biliyoruz. Şu an süreç sonuçlanmadığı için, bu saatler olur, bir iki olur ama süreç sonuçlanacak. Ben de detaylı bir şekilde o zaman bütün bir süreçte yaşananları anlatırım. İstenmek önemli ama yer ve zaman da önemli. Net bir şey söyleyebilirim Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalmasını sağlayacak çok güzel teklifler de vardı ama ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım."

İmza töreninde konuşan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Hocamız bütün vaktini Samandıra'da geçiriyor"

"İmza törenimizi bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'inde yapmayı uygun bulduk çünkü hocamız bütün vaktini burada geçiriyor. Fenerbahçe'mize 10 yıl boyunca futbolcu olarak hizmet etmiş, 103 gollü şampiyonluğun efsane isimlerinden, 8.5 yıl boyunca çeşitli kategorilerde antrenörlük yapan, 2 sezon tam yetkiyle teknik direktrörlük yapan İsmail Kartal hocamızla yeni bir serüveni başlatmak için birlikteyiz."

"Yeniden yollarımız kesişecek demiştim"

"Geçen sezon yollarımız ayrılırken, 'bu buruk bir veda, yeniden yollarımız kesişecek' demiştim. Sevgisiyle, aidiyet duygusuyla, söz konusu Fenerbahçe ise elini taşın altına sokmaktan sakınmayan hocamızla yeniden bir arada olmaktan mutluyuz. Hocamız hiçbir beklentisi olmadan, hiçbir pazarlık yapmadan elin taşın altına soktu."

"Hocamızda zerre şüphemiz yok"

"Hocamız Fenerbahçe'nin tarihine, DNA'sına yakışır bir futbolcu anlayışıyla takımı oynatacağından zerre kadar şüphemiz yok. İsmail hocamız takımımıza geçen seneden dolayı son derece aşina. Hocamızı biz hep çalışkanlığı ve bağlılığıyla bildik. Ekip olarak harcadıkları mesai, ekip olarak tecrübeleriyle önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Doğru transfer hamleleriyle bizler de ona destek olacağız."

"Hocamıza verebileceğimiz en büyük destek transfer beklentilerini karşılamaktır"

"3 transfer yaptık. Hocamızın kafasındaki şablona çok uydu bu isimler. Transfer listemizi hocamıza sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Transfer konusunda bizler acele ediyoruz ama Avrupa'da da daha transferin ilk günleri. Kimse acele etmiyor. Herkes tok satıcı. Eksisiyle, artısıyla fırsatları test ediyoruz. Hocamıza verebileceğimiz en büyük destek transfer beklentilerini karşılamak ve buradaki iklimi uygun hale getirmektir."

"Şampiyonluk sahada kazanılmıyor"

Türkiye'de şampiyonlu sadece sahada kazanılmıyor. Bunları istatistiklerle de destekleyeceğim. Son 3 sezonda en çok puan toplayan, galibiyet alan, gol atan takım Fenerbahçe. Bu sezon işi sıkı tutacağız. Fıtratımızda olmayıp, başkalarının fıtratında olan şeyleri yapacağız."

"5 yıldızlı logomuzla sahaya çıkacağız"

"Başvurumuz vardı. Olumlu olumsuz dönüş bekledik. Hiçbir şey yapmadılar. Sürecin başlaması için konuyu böyle ele aldık. 5 yıldızlı formamızla sahaya çıkacağız. Logomuz olarak tescillendi. Logomuzla çıkacağız."

Zaha için yorum yok

"Asla 'şununla ilgileniyoruz' demedim. Wilfried Zaha hakkında konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum."

"Jesus hiç denemediği sistemi bizde denedi"

"Üçlü savunma sistemi Türkiye'de hiç başarılı olmamış. Geçen sene hoca ararken de dörtlü sistemi tercih eden bir teknik direktör aradık. Jorge Jesus geldi, uzun kariyeri boyunca hiç oynatmadığı üçlüyü bizde denedi."

"Kaliteyi artıracak 2-3 tane oyuncu alacağız"

"Biz bulacağımız sponsorlarla iki üç tane takımımızın kalitesini artıracak ve bunun için belli bir yatırım gerektirecek oyuncuları getirrmek istiyoruz. Bu sene biraz daha agresif ve bonkör davranacağız transferde. "

İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:

"Trendi takip ediyoruz"

"Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz. Geride kalan bir sene boyunca neler yaptığımızı anlatayım. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık."

"Taraftara çağrımdır"

"9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Taraftara çağrımdır, biz takım olarak ateşi yaktık sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz."

"Rusya dönüşü ayrılanlar olacak"

"Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Takımımıza en büyük katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kısa süre sonra Rusya'da bir turnuvaya katılacağız. Turnuvadan sonra aramızdan ayrılan ya da aramıza katılan oyuncular olabilir. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz"

"3 bölgeye transfer yapacağız"

"Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız"

"Altay'a teklifler olabilir"

"Altay Bayındır'a yurt dışından teklifler olabilir. Bu bir süreçtir. Bugünden yarına gerçekleşecek diye bir şey yok. Altay gitsin diye bir düşüncemiz yok. Başkanımızla birlikte bu süreci takip ediyoruz"

"Şampiyonluk bizim elimizden alındı"

"2014-2015 sezonunda biz şampiyonluğu kaybetmedik, şampiyonluk bizim elimizden alındı. Otobüsümüz kurşunlandı. Bu yarım kalan işimizi bu sezon hep berabere kenetlenerek son vereceğiz ve şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum"

"Arda Güler'i dünyanın en büyük kulüpleri istiyor"

Arda Güler çok yetenekli ve gelişim içerisinde. Dünyanın en büyük kulüpleri kendisiyle ilgileniyor. Kendisini yurt dışından kulüpler istiyor. Kendisi ve kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun diyebilirim. Bu konu başkanımız ve Arda'nın tasarrufundadır."

"Dzeko'nun gelmesi diğer transferlerde elimizi güçlendirecek"

"Dzeko çok önemli bir kariyer ve figür. Bize gelmesi diğer transferlerde de elimizi güçlendirecek. Benim sistemim belli; 4-3-3 ve 4-2-3-1... Zaman zaman Dzeko tek, zaman zaman çift santrfor oynabiliriz. Maçın gidişatına göre çift santrfora veya 3 santrfora da geçebiliriz. Bu tamamen oyunun akışkanlığıyla ilgili bir durum."

"Başkanımız beni aradığında sabaha kadar uyuyamadım"

"Ben biliyorsunuz ki hacca gittim. Eşimle bunu daha önceden programlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Başkanımız genel kurulda birazcık da beni tarif etti. Başkanımız beni aradığında çok heyecanlandım, sabaha kadar uyuyamadım. Oradaki (hacdaki) görevimi tamamladıktan sonra başkanımız beni aldırdı ve buraya geldim. Şu an burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

"Hücum futbolu oynayacağız"

"Hücum eden, agresif oynayan, sürekli golü kovalayan, kazanmaya yönelik bir sistemimiz olacak. Geçtiğimiz dönemki futbolumuzun üstüne koyarak devam edeceğiz"

"Zajc Avrupa'nın 4-5 büyük liginden teklifler aldığını söyledi"

"Zajc'ın mukavelesi bitti. Kendisini aradım, Avrupa'nın 4-5 büyük liginden teklifler aldığını söyledi. Benim gelmemle birlikte 'bana zaman verin' dedi ve düşünme aşamasına geçti. Onun vereceği kararı bekliyoruz. Bizim de tabi B planımız var eğer Zajc ayrılırsa."

"Jesus ile görüşmedim"

"Jorge Jesus ile herhangi bir görüşmem olmadı. Samandıra'da bütün datalar kulüp personelinin elinde var. Bizim elimizde de bu datalar bulunuyor"