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ALES başvurusu 2023 nereden, nasıl yaşılır? ALES 2 sınavı ne zaman?

ALES başvurusu 2023 nereden, nasıl yaşılır? ALES 2 sınavı ne zaman?

Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi olan (2023-ALES/2) başvuruları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ALES/2 başvuru tarihleri, ücreti ve başvuruların nasıl yapılacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!

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ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavlarının 2.'si için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Yurdumuzun dört bir yanında akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınavın başvuruları gün itibariyle alınmaya başladı. İşte, hem söz konusu bilgiler hem de başvuru ücretine dair ayrıntılar...

ALES/2 başvuruları ne zaman?

04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi  itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.

2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.

ALES başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapabilecek.

ALES/2 başvuru ücreti kaç para?

Yurt genelinde binlerce kişinin katılım göstereceği ALES sınav ücreti 185 TL olarak açıklandı.

ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

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