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İmamoğlu'nun 'manifesto' adımıyla ilgili soruya CHP'li Faik Öztrak cevap verdi: Hayır, gelmedi

İmamoğlu'nun 'manifesto' adımıyla ilgili soruya CHP'li Faik Öztrak cevap verdi: Hayır, gelmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "İktidar için değişim" sloganıyla yayınladığı manifestoyla ilgili soruya cevap verdi. Öztrak, İmamoğlu'nun yayınladığı manifestonun MYK toplantısında gündeme gelmediğini söyledi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında gündeme dair yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Öztrak, bir gazetecinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün açıkladığı manifestonun MYK toplantısında gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine “Hayır, gelmedi” diyerek cevap verdi.

'Bazı kanallar CHP'den para alıyor' iddiası

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol’un bazı kanalların CHP’den para aldığı iddiasına ilişkin ise Öztrak, “Bu konuda bahsi geçen il başkanımız bir açıklamada bulunmuştur. Partimizin yaptığı ödemeler Sayıştay ve Anayasa mahkemesinden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiri de söz konusu olmamıştır. Her siyasi parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız reklam ödemeleri dışında Sözcü TV’ye bir ödememiz yoktur” açıklamasında bulundu.

Tanju Özcan sorusu

Öte yandan, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu’dan Ankara’ya başlattığı 'adalet ve değişim' yürüyüşünün MYK toplantısında yer alıp almadığını sorması üzerine ise Öztrak, “Ben geçen defa bununla ilgili görüşlerimi açıklamıştım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok” dedi.

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